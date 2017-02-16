Полиция Малайзии задержала третьего человека, подозреваемого в причастности к убийству брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чон Нама, передает Sky News.

Отмечается, что задержанный мужчина может быть молодым человеком второй подозреваемой.

Ранее сообщалось, что у второй подозреваемой был найден паспорт Индонезии. Около международного терминала аэропорта города Куала-Лумпур задержали первую женщину, подозреваемую в убийстве Ким Чон Нама. У женщины, задержанной утром 15 февраля, был с собой билет во Вьетнам рейсом местного лоукостера на имя Доан Тхи Хуонг.