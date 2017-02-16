За возвращение визового режима с Белоруссией высказались 78% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Только 16% респондентов считают, что граница между странами должна сохраниться только в качестве формальности.

Более половины участников опроса (56%) не поддерживают скидки на нефть и газ для союзных государств даже в обмен на поддержку с их стороны. Большинство россиян (60%) против продажи Белоруссии нефти и газа по цене ниже рыночной.

При этом 40% респондентов воспринимают Белоруссию как дружественное государство, 35% – как торгового и экономического партнера России. 4% опрошенных расценили Белоруссию как конкурента России, 3% – как ее противника.