Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион.
Как сообщили в ЦБА, по итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7351 AZN/$1.
Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион.
Как сообщили в ЦБА, по итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7351 AZN/$1.
Дата: 2017/02/16 13:30
Раздел: Азербайджан, Экономика
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