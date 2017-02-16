Вчера на сайте Minval.az была опубликована новость о том, что Анар Гасанов, задавший смелый вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову, собирается покаяться перед послом АР в РФ Поладом Бюльбюльоглы. Данная информация была получена изданием от достоверных источников, которые сообщили, что Анар Гасанов на прошлой неделе был в Баку и искал работу, в которой ему отказали.

После публикации Анар Гасанов связался с редактором сайта Minval.az Эмилем Мустафаевым, и сообщил, что он действительно был в Баку на прошлой неделе из-за болезни отца. Но Анар Гасанов опровергает информацию о своем грядущем покаянии. На вопрос издания он ответил, что не собирался и не собирается извиняться перед Поладом Бюльбюльоглу — ни сейчас, ни в будущем.

— Извинения, как правило, приносят люди, которые провинились в чем-то, но в контексте произошедших событий я не считаю, что допустил ошибку. Воодушевившись справедливой, основанной на международных принципах позицией нашего государства по карабахскому вопросу, а также успехом азербайджанской армии в апрельских боях, я задал этот вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Я уверен, что в свете абсолютно справедливой и необратимо принципиальной внешнеполитической позиции Азербайджана, после нового успеха нашей победоносной армии голос правды Азербайджана услышат в самых авторитетных кругах, и справедливость восторжествует.

Как ранее сообщал Minval.az, «ходатайство» о прекращении деятельности в России журналиста поднял лично посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, который посчитал, что вопрос А. Гасанова и ответ на него Лаврова нанес ущерб дружественным отношениям между нашими странами. Посол посчитал вопрос журналиста «провокационным» и даже оскорбил журналиста за это.