17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2° мороза, днем 1-3° тепла, в Баку ночью до 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 мм до 774 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%. Ночью и утром возможно дороги покроются льдом.

В районах Азербайджана временами будут осадки, возможен снег, местами интенсивный. К вечеру осадки прекратятся. Местами возможен туман. Будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от -3° до + 2°, днем 1-5° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.