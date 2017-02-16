Промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов сообщил, что продажа билетов еще никогда не окупала какой-либо этап королевских гонок.

«Что такое выгода от проведения гонки? Как ее можно непосредственно посчитать, почувствовать, посмотреть?

Есть три вида прибыли, которую страна приобретает от проведения гонок «Формулы-1». Прямая, косвенная, а также та прибыль, которая по-английски называется intangible (неосязаемая. — RNS), — страна приобретает профессионалов в новых направлениях, узнаваемость в мире и так далее.

Я думаю, если учитывать только прямую прибыль, как и большинство гонок мира, этап в Азербайджане сложно вывести на окупаемость. Невозможно продать столько билетов, чтобы окупить полностью все расходы, непосредственно связанные с «Формулой-1».

Что касается косвенной прибыли, за первое полугодие 2016 года прибыль от туризма в страну сильно возросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Мы провели всего лишь один этап, поэтому пока что реальную прибыль не наблюдаем. Нам нужно устояться в календаре, стать его важным этапом, окончательно подтвердить свою значимость в мире как страны, которая привлекает туристов, и только после этого мы сможем точно говорить о каких-то конкретных цифрах», — заявил Ариф Рагимов.