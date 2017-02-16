Газета New York Times узнала причины проведения встречи между председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозефом Данфордом и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым именно в Баку, сообщает Minval.az.

По информации издания, сторонам выбрать место встречи было не легко.

Газета, ссылаясь на официальные источники США, пишет, что российская сторона предложила генералу Данфорду приехать в Москву или Беларусь. Пентагон, в свою очередь, предпочел провести встречу в Западной Европе.

Однако, в связи с наличием санкции ЕС в отношении Герасимова о запрете въезда в Европу, это было невозможным. Санкции были применены в связи с заявлениями о том, что Герасимов является одной из основных фигур конфликта в Украине.

В результате было принято решение провести встречу в Баку. Это первая встреча на таком высоком уровне за три года.

По данным пресс-службы Пентагона, военачальники «обсудят спектр вопросов, включая текущее состояние американо-российских военных отношений и важность последовательной и ясной связи между военными в целях предотвращения просчетов и потенциальных кризисов». Детали повестки дня переговоров не раскрываются.

США заморозили двусторонние военные связи с Россией весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и аннексией Крыма. Последний раз начальник Генштаба России и председатель комитета начальников штабов США встречались в конце января 2014 года в Брюсселе.