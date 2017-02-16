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Шойгу: Мы ждем в Баку разъяснений позиции Пентагона

Российское военное руководство ждет от Пентагона разъяснений по поводу заявления о планах вести диалог с РФ с позиции силы.

«Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», — заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Так он ответил на слова шефа Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США привержены восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но будут говорить с Москвой «с позиции силы».

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны», — сказал Шойгу.

В четверг в Баку состоятся переговоры начальников Генеральных штабов РФ и США.

«Согласованной повесткой предусмотрено обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон», — сообщили накануне «Интерфаксу» в департаменте информации Минобороны РФ.

В министерстве обороны Азербайджана не комментирует встречу Герасимова и Данфорда.

«Мы никак не комментируем эту встречу. Встречу проводит не министерство обороны Азербайджана. Ее проводят российская и американская стороны».

Дата: 2017/02/16 12:18

Раздел: Азербайджан, Важно

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