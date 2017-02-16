«Последнее урегулирование цен по лекарственным средствам было проведено 28 ноября 2016 года и цены лекарственных средств были приведены в соответствие с курсом доллара на тот период. В тот период курс маната по отношению к доллару был 1,7196»,- сказал секретарь Тарифного совета Илькин Меджидов на пресс-конференции в связи с урегулированием цен на лекарственные средства.

Он напомнил, что сегодняшний курс выше 1,7196: «После 28 ноября еще не было курса ниже этого. По законодательству, цены на лекарственные средства будут снижены, если курс упадет ниже этой отметки, если курс доллара поднимется, то цены также поднимутся».