Решением Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана от 15 февраля выдано разрешение на открытие нового отделения ОАО PASHA Bank и аннулированы лицензии 6 филиалов банка ВТБ (Азербайджан).

Как передает АПА, на заседании было рассмотрено и принято положительное решение по обращению PASHA Bank об открытии отделения Private banking, которое разместится по адресу: Сабаильский район Баку, ул.Ю.Мамедалиева,20.

Также было рассмотрено обращение банка ВТБ (Азербайджан) о ликвидации разрешений на деятельность филиалов «Ичеришехер», «Ази Асланов», «Ахмедлы», «Бакыханов», «28 мая» и «Хырдалан». Основной причиной закрытия филиалов приводится оптимизация расходов банка.

Филиал «Ичеришехер» банка ВТБ (Азербайджан) действует на основе лицензии от 11 августа 2014 года, филиал «Ази Асланов» — 20 августа 2013 года, филиал «Ахмедлы» — 27 ноября 2013 года, филиал «Бакыханов» — 21 июля 2014 года, филиал «28 мая» — 3 октября 2014 года, филиал «Хырдалан» — 26 сентября 2014 года.

После их ликвидации у банка ВТБ (Азербайджан) останется 8 филиалов.