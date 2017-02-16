Официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон заявила, что Вашингтон по-прежнему настроен оказывать содействие Киеву в наращивании военного потенциала.

Как передает Газета.ру, об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что первый замминистра обороны США Боб Уорк провел встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, в рамках которой США выразили готовность продолжать оказывать помощь Киеву для наращивания военного потенциала.

«Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил. Помимо этого, он призвал Украину сохранять приверженность проведению реформ, после которых может увеличиться эффективность ее оборонных предприятий», — сказал официальный представитель Уорка.