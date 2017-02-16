Отравление Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, заняло пять секунд, пишет издание New Straits Times.

По информации издания, одна из женщин заговорила с Ким Чен Намом, а вторая, стоя позади него, отравила его. Пока неизвестно, каким образом яд проник в организм убитого.

«Помимо нападавших есть, безусловно, другие лица, замешанные в преступлении», — приводит газета слова представителя полиции.

14 февраля полиция Малайзии подтвердила смерть Ким Чен Нама. Сообщалось, что власти США считают, что его убили агенты КНДР.