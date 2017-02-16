16 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи было отмечено, что двусторонние отношения между США и Азербайджаном успешно развиваются в военной, политической, экономической, оборонной сферах, а также в областях безопасности и энергетической безопасности.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд высоко оценил участие Азербайджана в международных миротворческих операциях, поблагодарил нашу страну за важный вклад в грузоперевозки в Афганистане.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что визит председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США в Азербайджан послужит укреплению сотрудничества между нашими странами в сфере обороны. Было отмечено, что дружественные отношения между нашими странам будут развиваться и впредь.

Как сообщал ранее Minval.az, главы генштабов России и США проведут переговоры в Баку в четверг. Встреча глав генштабов РФ и США будет посвящена обсуждению коммуникаций между российскими и американсками военными.

В Пентагоне надеются, что Герасимов и Данфорд в ходе переговоров затронут «множество различных вопросов, в том числе текущее положение военных связей США и России». Также в Минобороны США добавили, что представители генштабов намерены обсудить важность постоянного общения между военными для предотвращения потенциальных кризисов.

В министерстве обороны Азербайджана не комментирует встречу Герасимова и Данфорда.

«Мы никак не комментируем эту встречу. Встречу проводит не министерство обороны Азербайджана. Ее проводят российская и американская стороны».