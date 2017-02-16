Сэр Уинстон Черчилль в 1939 году написал статью о возможности существования внеземной жизни. Но опубликована она не была, и только в 2016 году рукопись среди других бумаг политика нашел директор Музея Черчилля в Фултоне Тимоти Рили. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Как оказалось, мысли Черчилля текли примерно в том же направлении, что и выводы современных ксенобиологов. Политик также опирался на «принцип Коперника» о том, что, учитывая размеры Вселенной, сложно поверить, что люди — единственные разумные существа. По мнению Черчилля, главным условием для возникновения многоклеточной жизни является наличие воды. Поэтому он ограничивает возможность появления биологической жизни лишь теми планетами, где температура находится в узком промежутке от нескольких градусов ниже ноля по Цельсию до точки кипения воды. Кроме того, он обращает внимание на способность небесных тел сохранять атмосферу, что требует достаточно сильной гравитации.

Согласно выводам Черчилля, наибольшая вероятность возникновения жизни существует на Венере и на Марсе.

Кроме того, политик, по сути, предсказал открытие так называемых «экзопланет», на которых может быть жизнь, в системах других звезд. Хотя в те времена господствовала теория астрофизика Джеймса Дина, согласно которой планеты образуются, когда одна звезда проходит неподалеку от другой и вырывает из нее «клочья» раскаленного газа, Черчилль подверг эту теорию сомнению. Он пишет в своей статье, что «планеты вполне могут образовываться и каким-то иным образом, и обилие звезд во Вселенной дает право предположить наличие множества планетных систем». Его правота подтвердилась в 1980-90 годах, когда астрономы стали массово открывать экзопланеты в других звездных системах.

«Я не так уж впечатлен успехами человеческой цивилизации, чтобы думать, что мы — высший тип физического и умственного развития, какой когда-либо появлялся в огромном пространстве-времени», написал Черчилль.

Как считает автор статьи в журнале Nature Марио Ливио, британский политик написал статью в 1939 году, когда он еще находился в политической изоляции из-за несогласия с политикой консерваторов. Вскоре после этого, с 1 сентября 1939 года, Черчилль стал Первым Лордом Адмиралтейства, а затем и премьер-министром. К статье о внеземной жизни он вернулся лишь в 1950-х годах, но в силу каких-то причин она так и не была опубликована до 2017 года.

Источник — RG.ru