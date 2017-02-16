«Городские и районные судьи иногда, прикрываясь тем, что защищают права граждан, выдают разрешения на регистрацию незаконных построек, что в последствии приводит к возникновению проблем».

Как сообщает АПА, об этом говорится в аналитической статье заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации Президента Сулеймана Исмаилова в Азертадж.

В статье отмечено, что кроме того, несвоевременное исполнение решений суда создает еще больше проблем. По его словам, часть обращений в Администрацию Президента связаны с односторонним принятием решения, необспечением их выполнения. Исполнение решений суда задерживается соответствующими органами: «В прошлом году в связи с нарушениями, созданием условий для коррупции и другими негативными фактами, которые вызвали недовольство граждан, деятельность 6 судей была приостановлена, 12 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 2 человека были уволены. Обращений в связи с деятельностью судов больше всего поступает из Баку и Гарадагского, Сабаильского, Сураханского, Ясамальского районов, а также Лянкярана, Сумгаита, Исмаиллы, Низами (Гянджа), Саатлы, Сабирабадв, Товуза».