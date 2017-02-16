Базовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 13,3% против 4,6% за 2015 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

«Без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также на сельскохозяйственную продукцию, имеющую сезонный характер, базовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 13,3% против 4,6% в 2015 году», — отметили в Центробанке.

Среднегодовая инфляция в 2016 году составила 12,4%, в том числе по продовольственным товарам – 14,8%, непродовольственным товарам – 16,7%, услугам – 5,8%.

«В 2016 году из 561 наименования товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место только по 12 товарам и услугам, по 35 – цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 514 видам товаров и услуг», — подчеркнули в банке.