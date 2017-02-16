США и Израиль создадут рабочие группы по сотрудничеству по целому ряду областей, в том числе по противодействию Ирану и развитию экономики Палестины, сообщает пресс-служба Белого дома.

Решение принято по итогам переговоров, которые в среду провели в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Лидеры дали указания своим командам сформировать совместные рабочие группы в предстоящие месяцы, чтобы значительно улучшить двусторонние отношения в ряде областей, в том числе в киберсфере, разведке, безопасности, торговли, технологий, противодействия угрозам, исходящим от Ирана и других субъектов, а также для содействия развитию арабо-израильского сотрудничества, включая экономическое сотрудничество», — говорится в сообщении.

Отдельная рабочая группа займется вопросами содействия росту Палестинской экономики, отмечают в Белом доме.