Полиция Малайзии объявила о задержании второй подозреваемой в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чон Нама, передает Би-би-си.

Как сообщил генеральный инспектор полиции страны Халид Абу Бакар, у подозреваемой индонезийский паспорт на имя Сити Айши, на момент задержания она была одна.

Южнокорейский телеканал «Чосун» сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом. В репортаже говорилось, что в аэропорту Куала-Лумпура на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.

В среду была задержана первая подозреваемая — судя по документам, это 18-летняя гражданка Вьетнама. Предположительно, ее сняла одна из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На распространенном малазийский полицией фото — женщина в футболке с надписью LOL.

Сейчас полиция Малайзии ищет еще нескольких иностранных граждан, которые, по словам властей, могут быть причастны к гибели 45-летнего Ким Чон Нама.

На данный момент завершено патологоанатомическое обследование тела умершего, но результаты вскрытия не объявляются.

Многие южнокорейские СМИ придерживаются версии, что за убийством Ким Чон Нама стоит Пхеньян.

Ким Чон Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, У него и Ким Чен Ына — разные матери.

Как сообщает южнокорейское агентство Йонхап, в среду на заседании Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выглядел крайне мрачным, а по окончании собрания он даже не помахал рукой на камеру, что обычно делает.

При этом на четверг по всей КНДР были запланированы массовые гуляния и манифестации по случаю 75-летия покойного Ким Чен Ира.