Разведывательные службы США скрывают часть секретных данных от президента Дональда Трампа, поскольку опасаются их утечки или компрометации. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По информации издания, в некоторых случаях сотрудники разведки решили не раскрывать Трампу свои источники и способы получения информации. В частности, по словам собеседников газеты, речь идет о том, с помощью каких средств ведется слежка за иностранными государствами, передает РБК.

Разведслужбы и раньше могли не раскрывать всю информацию президенту или конгрессу, если, например, считали, что это необходимо для того, чтобы обезопасить источник, однако сокрытие данных впервые продиктовано недоверием и опасениями по поводу возможных утечек, подчеркивают собеседники издания. Сколько раз информация утаивалась от Трампа они не уточнили.

Как отмечает WSJ, сложившаяся ситуация демонстрирует, насколько высок уровень взаимного недоверия между спецслужбами и новой вашингтонской администрацией. Опасения разведки во многом продиктованы контактами людей из команды президента с российскими властями и враждебным настроем Трампа по отношению к спецслужбам, указывает издание.

«Это беспрецедентно сложные отношения между президентом и разведслужбами. Не могу припомнить, чтобы я когда-либо видел такой уровень трений. И это нехорошо для нашей страны», — сказал WSJ бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Марк Ловенталь.

Накануне The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников сообщила, что во время предвыборной кампании люди из команды Трампа, в том числе экс-глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт, неоднократно контактировали с представителями российской разведки. Источники издания утверждали, что контакты были перехвачены примерно в то же время, когда начали появляться свидетельства того, что Москва пыталась повлиять на выборы при помощи взлома серверов Демократической партии США.

Сам Трамп назвал информацию о связях своей команды с российской разведкой «нонсенсом» и «попыткой прикрыть многочисленные ошибки», допущенные штабом кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп также подчеркнул, что настоящий скандал заключается в том, что секретные данные раздаются «как конфеты».