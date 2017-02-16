Неизвестные в ночь на четверг обстреляли автомобиль в центре Тбилиси, в котором находились несколько человек, в том числе сотрудник тбилисского бюро Интерпола, сообщили местные СМИ; официального подтверждения данной информации пока нет.

В частности, как сообщила телекомпания «Рустави 2», обстреляли джип марки BMW, «случай произошел на улице Шатберашвили, в результате стрельбы, предположительно, был ранен сотрудник тбилисского бюро Интерпола, которому была проведена операция в клинике».

Телекомпания сообщила, что расследование дела сначала начало МВД, однако вскоре его передали прокуратуре. Официальных комментариев в ведомствах пока не дают.