Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 45 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.