Глава Чечни Рамзан Кадыров ‎рассказал о десяти годах на посту руководителя республики, назвав ее одной из самых стабильных регионов не только России, но и всего мира, и заявил о намеренности превратить Чечню в туристический центр, а Грозный — в молодёжный город Кавказа, передает РИА Новости.

«Сегодня исполнилось десять лет со дня возложения на меня обязанностей президента Чеченской республики. Десять лет — немалый срок для регионов, живущих размеренной жизнью. Для нас с вами они пролетели как один миг. Мы трудились днём и ночью, в жару и стужу, под снегом и дождём», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что за это время Чечня возродилась, а в развитие промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, культуры, спорта, образования привлечены сотни миллиардов рублей инвестиций отечественных и иностранных фирм и фондов.

«Я знаю, что найдутся те, кто любит сравнивать показатели социально-экономического развития Чечни с субъектами, в которых не прозвучал ни один выстрел. Это некорректно, неграмотно и неэтично. Чечня лежала в руинах, не было ни одной уцелевшей школы, больницы, или завода, фабрики, моста, дорог и жилых домов», — отметил Кадыров.