Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 15 февраля установлен на уровне 1.7296 маната, а евро — 1.8359 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 15 февраля установлен на уровне 1.7296 маната, а евро — 1.8359 маната.
Дата: 2017/02/16 9:28
Раздел: Азербайджан, Экономика
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