Администрация Трампа ведет переговоры с арабскими союзниками по поводу формирования военного альянса, направленного против Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

В альянс могут войти такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания, сообщили газете пять чиновников из арабских стран. Другие страны арабского мира также могут присоединиться к альянсу.

Как отмечается в статье, альянс будет иметь компонент системы НАТО, подразумевающий обоюдную защиту – атака на одного из членов союза будет восприниматься как нападение на альянс в целом.

Детали того, как будет функционировать альянс, находятся в разработке, сообщили источники.