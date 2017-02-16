Переговоры с Россией необходимо вести с позиции силы. Об этом, как сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN, заявил в среду, 15 февраля, глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с министрами обороны стран-членов НАТО.

«Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, но в то же время реалистичны в своих ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», — сказал Мэттис.

Как отметил глава Пентагона, несмотря на попытки взаимодействовать с Москвой, НАТО должно быть готово защитить себя в случае, если «Россия захочет действовать вопреки международному праву». В то же время он добавил, что, «подобно самым мрачным дням холодной войны, США по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы для политического сотрудничества и деэскалации напряженности».