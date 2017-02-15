Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat выпустила доклад, в котором говорится,что перевозку сбившего, по версии следствия, самолет рейса MH17 комплекса«Бук» осуществлял отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Как сообщает republic.ru, ранее он был известен как боец вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Хмурый».

По версии группы, «Бук» также перевозили служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России. К такому выводу Bellingcat пришла, изучив фотографии в соцсетях военных, которые были сделаны в Ростовской области во время транспортировки установки.

Свой доклад Bellingcat передала Joint Investigation Team (JIT) – группе следователей, которая ведет расследование трагедии.