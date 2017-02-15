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Сегодня вечером в Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пользователь Рашад Гулиев.

Согласно информации, на проспекте Зии Буниятова столкнулись девять автомобилей. По предварительным данным, причиной ДТП послужил отказ тормозной системы грузового автомобиля КамАЗ.

После аварии на дороге образовалась пробка.

На место происшествия привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции, ведется расследование.

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