«Южный газовый коридор» — стратегическая инициатива, призванная обеспечить транспортировку каспийских газовых ресурсов на европейские рынки, сказал в интервью Caspian Energy News вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

По его словам, эта цель диверсификации подчеркивается в стратегии европейской энергетической безопасности.

«Азербайджан является важным энергетическим партнером Европейского союза, в настоящее время обеспечивающим около 5% спроса на нефть в ЕС. Но ключевая роль Азербайджана связана с его позицией по проекту «Южный газовый коридор». Его своевременное завершение имеет решающее значение», — сказал он.

Шефчович добавил, что в целях успешной координации реализации проекта президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил Консультативный совет, третье заседание которого пройдет в Баку 23 февраля.