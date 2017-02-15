Россия поднялась на 114-е место в рейтинге экономической свободы, составленном американским исследовательским центром Heritage Foundation. Такая позиция в списке объясняется тем, что российской экономике мешает пренебрежение нормами права.

Лидеры списка — Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.

Отметим, что Азербайджан в этом списке обосновался на 68-м месте. Армении досталось 33-е место, Грузии — 13-е.

Составители перечня оценивают экономики стран на основе 10 критериев. К ключевым можно отнести гарантию прав собственности, свободу от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свободу торговли и гибкость рынка труда.