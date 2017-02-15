В Минобороны России подтвердили встречу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда завтра в Баку. Такое сообщение распространило российское военное ведомство.

«Шестнадцатого февраля 2017 года в Баку (Азербайджан) планируется проведение переговоров начальника генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Дж.Данфорда», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны уточнили, что стороны планируют обсудить состояние и перспективы российско-американского военного взаимодействия, а также способы предотвращения инцидентов, которые могут возникнуть в связи с военной деятельностью России и Америки.

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