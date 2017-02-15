США намерены разработать новые меры против Ирана, чтобы не позволить Тегерану получить ядерное оружие.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Моя администрация уже ввела новые санкции против Ирана, и я сделаю еще больше, чтобы предотвратить разработку Ираном когда-либо ядерного оружия», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

При этом Трамп вновь назвал соглашение международного сообщества с Ираном, заключенное в 2015 году, худшим из того, что он когда-либо видел.

Новые санкции в отношении Ирана были приняты США в начале февраля.