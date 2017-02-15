Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в ряд законодательных актов в связи с применением Закона «О рекламе», сообщает сайт главы государства.

Так, согласно принятым в Закон «Об образовании» изменениям, не разрешается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, учебных материалах, школьных дневниках, на тетрадях, альбомах, книгах, предназначенных для несовершеннолетних.

Не разрешается также размещение рекламы, которая может оказать вредное влияние на несовершеннолетних с моральной и физической точек зрения, ближе установленного соответствующим органом власти расстояния от территории дошкольных и общеобразовательных учреждений. Реклама спортивных азартных игр, лотереи должна быть размещена на рекламных носителях, расположенных не ближе, чем на расстоянии 100 метров от детских и образовательных учреждений.

Поправки в связи с применением Закона «О рекламе» также утверждены в законы «О лотерее», «О защите окружающей среды», «Об издательской деятельности», «О защите исторических и культурных памятников».