Представитель самого высокого уровня посольства США в Азербайджане в сфере помощи и реконструкции, директор организации USAİD в Азербайджане Микаэла Мередис посетила село Джоджуг Марджанлы.

Как сообщили Trend в среду в посольстве, Мередис была направлена в освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района в рамках визита туда руководителей аккредитованных в Азербайджане зарубежных дипмиссий.

Дипломат отправилась в Джоджуг Марджанлы для того, чтобы ознакомиться и оценить текущую ситуацию, определить, какую помощь может оказать посольство в дальнейшем.

В сообщении посольства отмечается, что с 1992 года до сих пор США оказали Азербайджану помощь на сумму в 1,3 миллиарда долларов.

«Мы продолжим работу с правительством страны для развития еще более сильного, стабильного, благополучного и демократического Азербайджана», — говорится в сообщении.

«Все послы здесь, только 5-6 послов не смогли приехать. Некоторые из них отсутствуют по уважительным причинам. Не приехали посол США и руководитель Бакинского представительства Международного Комитета Красного Креста. Я сожалею, что их нет здесь», — заявил в среду вице-премьер Али Гасанов во время визита аккредитованных в Азербайджане дипломатических представителей и руководителей международных организаций в освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района.

«Посол США находится в стране, Международный комитет красного креста же объяснил это тем, что по их уставу они не участвуют в подобных мероприятиях. Я не верю в такой устав. Хотя они неоднократно обращались к нам для поездки в прифронтовую зону. Иногда мы даем разрешение на это, иногда нет. Однако они всегда хотят находиться на линии фронта. Цель господина президента заключается в том, чтобы послы иностранных государств, представители международных организаций – Совета Европы, Евросоюза и ОБСЕ своими глазами увидели в какое состояние ввергли армяне находившийся у них в течение 4 месяцев населенный пункт. Это также подтвердила миссия по расследованию фактов ОБСЕ. Одно дело, чтобы это было на бумаге, другое дело – увидеть своими глазами», — отметил А. Гасанов.