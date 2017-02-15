«Созданный Арменией в результате оккупации территорий Азербайджана и агрессии, непризнанный сепаратистский режим готовится совершить очередное преступление».

Об этом АПА сказал депутат, директор Института политических исследований Государственной академии при президенте Эльман Насиров, комментируя фальшивый референдум, который сепаратистский режим планирует провести 20 февраля.

Э.Насиров отметил, что это будет тяжелым ударом по процессу переговоров, который итак зашел в тупик. По его словам, эта провокация проводится на глазах у мировой общественности, а также Минской группы ОБСЕ: «Кроме того, это совпадает по времени с Мюнхенской конференцией по безопасности. Таким образом, Армения демонстрирует, что не принимает нормы международного права, топчет их. К сожалению, сегодня мы не видим адекватной реакции мировой общественности на эту провокацию, они не демонстрируют политическую волю и решительность. Негативным является и то, что когда в других конфликтах на постсоветском пространстве, например Южной Осетии и Абхазии, происходят аналогичные события, международная общественность реагирует немедленно и осуждает эти действия. То есть они применяют механизмы политического давления. США в таких случаях демонстрируют особую активность. Например посольство США в Грузии осудило попытку провести референдум в Южной Осетии в апреле. Но к сожалению мы не видим негативной реакции США на попытку сепаратистского режима провести т.н. референдум в Нагорном Карабахе для сохранение статус-кво. Это показатель двойных стандартов. Президент Ильхам Алиев также заявлял, что если бы кто-то не вооружал и не финансировал карликовую Армению, а другие не занимались бы пропагандой, лобби, они бы не могли так обнаглеть и оскорблять международное право. Поэтому это своего рода испытательный момент для США и Минской группы, а также мировой общественности, которые с особой чувствительностью относятся к другим конфликтам на постсоветском пространстве».