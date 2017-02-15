Сотрудники Нагорно-карабахской миссии Международного комитета красного креста недавно посетили азербайджанцев, которые содержатся в Нагорном Карабахе.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, посещение состоялось 14 февраля.

Посещение прошло по стандартным процедурам.

По словам И.Гусейновой, в соответствии со своим мандатом МККК осуществляет посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с содержащимися лицами, а также помочь обеспечить связь с их семьями.

Напомним, гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнов попал в руки армян при неизвестных обстоятельствах в направлении села Талыш.