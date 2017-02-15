Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона «О внесении изменений в закон «Об образовании» от 30 декабря 2016 года.

В закон «Об образовании» добавлены статьи 11.4 и 11.5 следующего содержания:

«11.4. Запрещено размещать рекламу в учебниках, учебных пособиях, школьных дневниках, тетрадях, альбомах, книгах, предусмотренных для несовершеннолетних.

11.5. Реклама, способная оказать морально и физически вредное влияние на несовершеннолетних, не может размещаться ближе расстояния до территории дошкольных и общеобразовательных заведений, установленного соответствующим органом исполнительной власти. Наружная реклама спортивных азартных игр, лотерей размещается на рекламных носителях, расположенных на расстоянии, как минимум, 100 метров от детских и образовательных учреждений».