Армянский национальный комитет Америки («Ай дат») выступил с очередным абсурдным заявлением, в котором призвал Госдеп США воспротивиться продаже Азербайджану «Железного купола» – израильской системы ПРО.

Как сообщили 1in.am в комитете Ай Дата США, 13-го февраля комитет направил письмо в Бюро по военно-стратегическим вопросам Госдепа США, в котором просил «официально воспротивиться продаже Азербайджану «Железного купола», поскольку это противоречит интересам США».

«Нагнетая в регионе обстановку и повышая вероятность конфликтов, препятствуя мирным процессам, одновременно, предоставляя возможность попадания новейших технологий в руки антиамериканских сил», – говорится в письме. Апеллируя к закону о свободе информации, комитет Ай Дата США просил предоставить им официальную информацию о возможной продаже Азербайджану «Железного купола».

«Продажа Азербайджану «Железного купола» повредит мирному процессу и всем усилиям в этом направлении со стороны ОБСЕ и США, а это чревато дестабилизацией региона и возможностью того, что «Железный купол» может оказаться в руках антиамериканских сил – от Беларуси до Северной Кореи»,- сказал Председатель комитета Айдата США Арам Амбарян.