Турецкий «Фенербахче» перед гостевой игрой 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» распространил памятку для болельщиков, которые собираются поддержать команду в России. Список рекомендаций опубликован на официальном сайте турецкого футбольного клуба.

Памятка состоит из семи пунктов. Среди них — призывы не прекращать поддержку команды на протяжении всей встречи, не выбегать на поле и не бросать на него посторонние предметы. Болельщиков призывают отказаться от политических лозунгов и баннеров, а также провокационных флагов.

В «Фенербахче» напоминают, что нарушение этих правил может повлечь за собой штрафы и другие дисциплинарные санкции в отношении команды.

Игра состоится в четверг, 16 февраля, в Краснодаре в 19:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.