Как стало известно сайту Minval.az из достоверных источников, опальный журналист Анар Гасанов собирается обратиться к послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу с покаянием. Отсюда можно сделать вывод, что А. Гасанов подвергается серьезному прессингу со стороны как самого посла, так и лиц, на которых П. Бюльбюльоглу распространяет свое влияние.

На прошлой неделе А. Гасанов приехал в Баку и пытался устроиться на работу в местные СМИ. Но его попытки не увенчались успехом.

Напомним, что А. Гасанов — бывший российский корреспондент телеканала Lider TV, который был уволен за смелый вопрос о ситуации в Нагорном Карабахе, адресованный главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Как ранее сообщал Minval.az, «ходатайство» о прекращении деятельности в России журналиста поднял лично посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, который посчитал, что вопрос А. Гасанова и ответ на него Лаврова нанес ущерб дружественным отношениям между нашими странами. Посол посчитал вопрос журналиста «провокационным» и даже оскорбил журналиста за это.

Я.М.