В Доминиканской Республике в ходе прямого радиоэфира были застрелены двое журналистов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на местное издание Peru 21.

Во время эфира радиоведущий также вел прямую трансляцию в Facebook. На запись попал момент, в котором слышны стрельба и женские крики.

По данным полиции, погибшие — ведущий Луис Мануэль Медина и продюсер радио 103FM Лео Мартинес. Кроме того, в ходе стрельбы была ранена женщина, которая в настоящий момент находится в больнице.

Как отмечает издание, неизвестный зашел в студию радиостанции и, не говоря ни слова, начал стрелять по присутствующим в комнате.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали трех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе.