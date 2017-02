Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник Барак Обама проявил мягкость по отношению к России в вопросе о Крыме, передает «Интерфакс».

«Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?» — написал Трамп в твиттере.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.