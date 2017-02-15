Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник Барак Обама проявил мягкость по отношению к России в вопросе о Крыме, передает «Интерфакс».

«Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?» — написал Трамп в твиттере.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп занимает «жесткую» позицию в отношении России, ожидая от Москвы возврата Крыма и активного участия в деэскалации на Украине. «Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация», — добавил Спайсер.

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо услышать от самого Трампа его позицию по Крыму, поскольку высказывания его пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения президента.