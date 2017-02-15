Президент США Дональд Трамп будет действовать осторожно, чтобы не скомпрометировать себя слишком теплыми чувствами в отношении РФ, поскольку в Вашингтоне усиливается антикремлевское лобби.

Об этом российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institution Лилия Шевцова рассказала Апострофу.

По словам эксперта, что формирование позиции американского лидера в отношении России не завершено, и она может быть хаотической и непоследовательной.

«В будущем его отношения с Кремлем могут войти в очередную полосу похолодания: слишком несовместимы не только повестки дня Кремля и Белого дома, но и стиль лидерства Путина и Трампа», — отметила собеседница.