Первую партию билетов на песенный конкурс «Евровидение» раскупили за 40 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Продажа билетов на финальное шоу стартовала во вторник, 14 февраля, в 22.15 по бакинскому времени. В первую партию входило почти 1,9 тыс. билетов.

«Большинство покупателей было из стран Евросоюза», – рассказали в НТКУ. Там добавили, что волн продажи будет не меньше трех.

Кроме того, во вторник началась продажа билетов на финальную репетицию «Евровидения», так называемый Дневной финал. На 13.00 по бакинскому времени 15 февраля на это шоу было продано более 2,6 тыс. билетов.

Также поступили в продажу билеты на семь остальных шоу (репетиций), по 2 тыс. билетов на каждое.

Ранее сообщалось, что ушла команда, работавшая над проведением «Евровидения» в Киеве.