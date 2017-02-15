Монополия «Газпрома» рушится

Газпром пытается продемонстрировать свою силу, возводя в Санкт-Петербурге гигантский офисный небоскреб. При этом у крупнейшей в мире газовой компании проблемы по всем фронтам. Даже столь важная для концерна монополия трещит по швам.

Газпром метит высоко. Помпезная башня «Лахта центра» высотой 462 метра в роли новой штаб-квартиры компании возвысится над Санкт-Петербургом. Она станет самым высоким зданием в Европе. В будущем году газовый концерн должен переехать из Москвы во второй по величине город в России. Речь идет не просто о временных сложностях: уже построено чуть больше половины из 83 этажей небоскреба. В техническом плане Россия стремиться достичь предела своих возможностей и при строительстве здания опирается на опыт западных специалистов.

Однако превосходные степени сравнения применимы не ко всем сферам деятельности компании. Поскольку крупнейшая в мире газовая корпорация и второй в стране по значимости гарант поступления иностранной валюты терпит убытки по причине падения цен на нефть. От них с отставанием в 6-9 месяцев также зависит российская цена на газ. По данным информационного агентства Bloomberg, Газпром собирается заморозить уровень дивидендов до 2019 года и в то же время увеличить размер долгов. Планируется, что в следующем году объем заимствований составит 705 миллиардов рублей (11,4 миллиарда евро) против 288 миллиардов рублей (4,5 миллиарда евро) в этом году. Кроме того, Газпром рассчитывает получить 350 миллиардов рублей от реализации активов в 2017 году. Газпром никак не прокомментировал данную информацию.

Компании нужны деньги. В конце концов, речь идет и о приостановке многомиллиардных инфраструктурных проектов, таких как «газопровод века», ведущий в Китай и расширение балтийского газопровода «Северный поток». Кроме того, в свете прекращения разногласий между Россией и Турцией появились шансы на строительство газопровода и между этими двумя странами.

Российский газ частично продают за гроши

Экспортные маршруты для Газпрома важны как никогда. Объемы продаж концерна в западной Европе (включая Турцию), то есть на своем основном рынке, никогда ранее не достигали такого уровня, как в прошлом году. В конечном итоге они составили 179,3 миллиарда кубических метров газа — по сравнению с предыдущим годом это увеличение на 12,5%. На Германию, как крупнейшего клиента Газпрома, пришлось без малого 50 млрд кубических метров, что на 10% больше, чем в 2015 году. «Это исторические показатели», — заявил глава Газпрома Алексей Миллер: «Таких объемов не было во времена СССР и во времена новой России».