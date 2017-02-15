Монополия «Газпрома» рушится

Газпром пытается продемонстрировать свою силу, возводя в Санкт-Петербурге гигантский офисный небоскреб. При этом у крупнейшей в мире газовой компании проблемы по всем фронтам. Даже столь важная для концерна монополия трещит по швам.
Газпром метит высоко. Помпезная башня «Лахта центра» высотой 462 метра в роли новой штаб-квартиры компании возвысится над Санкт-Петербургом. Она станет самым высоким зданием в Европе. В будущем году газовый концерн должен переехать из Москвы во второй по величине город в России. Речь идет не просто о временных сложностях: уже построено чуть больше половины из 83 этажей небоскреба. В техническом плане Россия стремиться достичь предела своих возможностей и при строительстве здания опирается на опыт западных специалистов.
Однако превосходные степени сравнения применимы не ко всем сферам деятельности компании. Поскольку крупнейшая в мире газовая корпорация и второй в стране по значимости гарант поступления иностранной валюты терпит убытки по причине падения цен на нефть. От них с отставанием в 6-9 месяцев также зависит российская цена на газ. По данным информационного агентства Bloomberg, Газпром собирается заморозить уровень дивидендов до 2019 года и в то же время увеличить размер долгов. Планируется, что в следующем году объем заимствований составит 705 миллиардов рублей (11,4 миллиарда евро) против 288 миллиардов рублей (4,5 миллиарда евро) в этом году. Кроме того, Газпром рассчитывает получить 350 миллиардов рублей от реализации активов в 2017 году. Газпром никак не прокомментировал данную информацию.
Компании нужны деньги. В конце концов, речь идет и о приостановке многомиллиардных инфраструктурных проектов, таких как «газопровод века», ведущий в Китай и расширение балтийского газопровода «Северный поток». Кроме того, в свете прекращения разногласий между Россией и Турцией появились шансы на строительство газопровода и между этими двумя странами.
Российский газ частично продают за гроши
Экспортные маршруты для Газпрома важны как никогда. Объемы продаж концерна в западной Европе (включая Турцию), то есть на своем основном рынке, никогда ранее не достигали такого уровня, как в прошлом году. В конечном итоге они составили 179,3 миллиарда кубических метров газа — по сравнению с предыдущим годом это увеличение на 12,5%. На Германию, как крупнейшего клиента Газпрома, пришлось без малого 50 млрд кубических метров, что на 10% больше, чем в 2015 году. «Это исторические показатели», — заявил глава Газпрома Алексей Миллер: «Таких объемов не было во времена СССР и во времена новой России».
В настоящее время Газпром занимает около одной трети рынка потребления газа в Европе. При ближайшем рассмотрении можно разглядеть причины такого значительного роста компании. Не только холод в последнее время явился поводом для увеличения экспорта. Благодаря динамике цен российский газ продавали за гроши. В сентябре цена на него упала особенно низко. Впервые за последние пять лет цена на российский газ стала ниже, чем на газ, который другие поставщики продают на бирже за бесценок. На сегодняшний день он стоит в два раза дешевле, чем в середине 2014 года.Поэтому увеличение объемов экспорта лишь незначительно влияет на финансовый результат. До сих пор были обнародованы цифры только за первые три квартала 2016 года. За этот период было экспортировано 161 миллиард кубических метров газа, а продажи газа увеличились на 8%. Общая сумма сделок выросла лишь на 3%. Объем прибыли увеличился на 5% и достиг суммы в 709,3 миллиарда рублей (11,4 миллиарда евро). Эти результаты очень далеки от тех, что были в лучшие времена до 2014 года, тем не менее они выше итогов последних финансовых лет.
Монополия Газпрома медленно рушится
На фоне вновь растущих цен на газ Газпром мог бы в будущем вернуться к продаже меньшего количества газа, считает Алексей Кокин, аналитик инвестиционного банка «Уралсиб». У концерна и так еще остаются другие «участки для работы». Один из них зовется Украиной. Разногласия с крупнейшей страной транзита газа привели к тому, что в прошлом году Киев впервые прекратил покупать газ непосредственно у России. В других бывших советских республиках по разным причинам продажи газа также понизились.
В то же время и на территории России Газпром вынужден считаться с падением спроса. Причиной тому, помимо всего прочего, явился двухлетний кризис, недавно перетекший в небольшой подъем. Плюс ко всему, газовому гиганту постепенно начинают противиться конкуренты. Они все стремительнее набирают силу и тоже хотят экспортировать газ. Однако только Газпром является монополистом на рынке на протяжении уже более чем двух с половиной десятилетий.
Против компании особенно активную борьбу ведет глава крупнейшего в России нефтяного концерна «Роснефть» Игорь Сечин, которого считают самым влиятельным, настроенным на расширение своего могущества человеком в российском сырьевом секторе. Роснефть уже стала вторым по величине предприятием в стране по добыче природного газа. Само собой разумеется, что концерн вместе со своим крупным акционером BP теперь захотят поставлять газ в Европу и даже уже подписали меморандум о намерениях по поставке газа в годовом объеме от 7 до 20 миллиардов кубических метров, о чем стало известно в конце января.
США могут усугубить оказываемое давление
Последние ослабления экспортной монополии не нанесли Газпрому особого ущерба, поскольку они касаются лишь экспорта сжиженного газа (СПГ), в котором Газпром занимает крайне слабые позиции. Во всех других видах экспорта компании гарантирована роль посредника. Но Сечин знает, как добиться успеха и вместе с частным газовым предприятием НОВАТЭК ограничит привилегии Газпрома. Даже второй по величине в России нефтяной концерн »Лукойл» уже призывает правительство задуматься о либерализации газового рынка. В Лукойле убеждены в том, что монополия Газпрома скоро сойдет на нет, как сообщил глава компании Вагит Алекперов корреспонденту издания Die Welt: »Процесс уже начался и его не остановить».
Таким образом, Газпром борется за господствующие позиции по всем фронтам. В Европе конкуренция также растет за счет появления поставщиков СПГ. «Спокойная жизнь Газпрома заканчивается», — такой заголовок недавно появился в российской «Независимой газете». В то же время эксперты предупреждают о том, что не следует недооценивать США. Дональд Трамп посредством дальнейшего экспорта сжиженного газа также может позаботиться о том, чтобы господство России на европейском газовом рынке затрещало по швам. По словам Валерия Нестерова, аналитика Sberbank CIB, через 3-5 лет конкуренция заметно ужесточится.
Первые признаки будущих взаимоотношений с США проявятся в споре по поводу расширения «Северного потока». Со стороны Евросоюза также пока не вырисовывается четкая картина. Газпром и европейская газовая отрасль в настоящее время прилагают все усилия для того, чтобы преодолеть в ЕС сопротивление увеличению объема поставок российского газа. Растущий спрос в Европе потребует принятия решений по инвестициям, предупредил зампред правления Газпрома Александр Медведев в ходе отраслевой конференции.
На стройплощадке «Лахта центра» в Санкт-Петербурге можно почувствовать себя вдали от всех этих трудностей. Ведь и своих достаточно. Главным образом тех, что связаны с достижением в скором времени той высоты, которую Газпром посчитает достаточной для того, чтобы иметь возможность посмотреть сверху на все здания в собственной стране и во всем Старом свете.
Источник: ИноСМИ