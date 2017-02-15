«Все послы здесь, только 5-6 послов не смогли приехать. Некоторые из них отсутствуют по уважительным причинам. Не приехали посол США и руководитель Бакинского представительства Международного Комитета Красного Креста. Я сожалею, что их нет здесь».

Об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, заместитель премьер-министра Али Гасанов во время визита аккредитованных в Азербайджане дипломатических представителей и руководителей международных организаций в освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района.

«Посол США находится в стране, Международный комитет красного креста же объяснил это тем, что по их уставу они не участвуют в подобных мероприятиях. Я не верю в такой устав. Хотя они неоднократно обращались к нам для поездки в прифронтовую зону. Иногда мы даем разрешение на это, иногда нет. Однако они всегда хотят находиться на линии фронта. Цель господина президента заключается в том, чтобы послы иностранных государств, представители международных организаций – Совета Европы, Евросоюза и ОБСЕ своими глазами увидели в какое состояние ввергли армяне находившийся у них в течение 4 месяцев населенный пункт. Это также подтвердила миссия по расследованию фактов ОБСЕ. Одно дело, чтобы это было на бумаге, другое дело – увидеть своими глазами», — цитирует слова А. Гасанова агентство АПА.