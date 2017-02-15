Как рассказал бывший начальник Рижского городского управления милиции Виктор Бугай, в день отъезда Горбачева в рижский район Адажи в отделение позвонил мужчина и заявил, что автомобиль лидера СССР собираются взорвать. После этого спецслужбы решили пойти на хитрость и отправили по запланированному маршруту ложную колонну.

Горбачев же поехал по другой дороге. В итоге глава СССР успешно добрался до юрмальской резиденции. Однако выяснить, кто сообщил о бомбе, так и не удалось.

Позже слух о покушении на Горбачева дошел и до западных СМИ, которые решили, что латвийские власти были заинтересованы в устранении лидера соседнего государства. Тогда же появилась информация о том, что главу СССР якобы пытались убить, заминировав охранявшую его полицейскую машину.

Сообщалось также, что по подозрению в преступлении были задержаны 27 человек – полицейских и членов коммунистической партии. Однако Бугай подчеркнул, что никогда не слышал об этих арестах и, скорее всего, эта информация была всего лишь журналистской уткой.