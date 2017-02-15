«Заявления «Amnesty İnternational» об Александре Лапшине – это крайний пример двойных стандартов».

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления «Amnesty İnternational» о деле Александра Лапшина. Он назвал безосновательными попытки «Amnesty İnternational» политизировать вопрос об А.Лапшине, который находится исключительно на правовой плоскости:

«Почему «Amnesty İnternational» предпочитает молчать и игнорировать тот факт, что Армения, нарушив международное гуманитарное право, больше месяца не возвращала тело Чингиза Аскерова, или вопрос освобождения наших соотечественников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были взяты в плен при попытке посетить могилы своих родителей и подвергаются физическим и психологическим пыткам?

«Amnesty İnternational», которая привыкла при малейшей возможности безосновательно осуждать Азербайджан, до сих пор не продемонстрировала позицию в связи с нарушением прав азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате оккупации Арменией».

По словам Хикмета Гаджиева, бессмысленные заявления «Amnesty İnternational» о том, что А.Лапшин подвергается пыткам вызывает только смех, потому что консульские службы посольств России и Израиля, адвокат А.Лапшина довольны условиями его содержания: «Amnesty İnternational» подобной двойственной и лживой политикой по отношению к Азербайджану создает впечатление не NGO (НПО), а распространившегося в политическом лексиконе «GONGO».