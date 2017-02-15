В настоящее время проводятся строительные работы на ул. Юсифа Сафаров (Ценральная больница нефтяников), парк с фонтанами обнесен железными заграждениями.

Как сообщил Спутник-Азербайджан глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в настоящее время проводятся работы по расширению дороги, число полос движения которой будет доведено до 6-ти.

Как сообщили Спутник-Азербайджан в Исполнительной власти Хатаинского района, памятник Шаху Исмаилу Хатаи, который расположен в парке, будет перенесен в парк «Lalələr».