Тема сегодняшней статьи никого не оставит равнодушными, потому что речь в ней пойдет о самой насущной на сегодняшний день проблеме – просроченных товарах, калечащих граждан нашей страны. И начать хочется с того, что на днях Президент Азербайджана И. Алиев подписал Указ «О дополнительных мерах по усовершенствованию системы пищевой безопасности в Азербайджанской Республике».

Не правда ли, обнадеживающе звучит?

Согласно Указу, в Азербайджане будет создано Агентство по пищевой безопасности, которое приступит к работе с 1 января 2018 года, и будет обеспечивать нормативное регулирование безопасности пищевой продукции (подготовку и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), анализ рисков, проведение работы по гигиеническому сертифицированию, в том числе выдачу сертификата качества пищевой продукции, экспортируемой за рубеж, а также государственный контроль в области защиты прав потребителей пищевой продукции и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа «с поля на стол» в соответствии с уровнем риска продукта.

Для обеспечения деятельности Агентства создана Комиссия по пищевой безопасности под председательством заместителя премьер-министра Али Ахмедова.

Далее.

14 февраля в Кабинете Министров состоялось первое заседание Комиссии по пищевой безопасности, на котором были обсуждены задачи, вытекающие из Указа Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усовершенствованию системы пищевой безопасности в Азербайджанской Республике».

Открывая мероприятие, заместитель премьер-министра Али Ахмедов отметил, что в Указе главы государства перед Комиссией поставлены важные задачи.

Подчеркнув, что пищевая безопасность стала одной из актуальных проблем современного мира, Али Ахмедов отметил, что здоровье человечества, людей непосредственно связано с успешным решением этого вопроса.

Но все это – опять же, в туманном будущем. Но как обстоят дела в печальном сегодня? А вот как: в последнее время резко участились случаи отравления контрафактной продукцией, которую граждане приобретают в крупных супермаркетах. Все чаще стали находить шурупы в хлебе, червей в конфетам, плесень на йогуртах. Но никакие жалобы не действуют.

Издание Minval.az обратилось за комментариями к Главе Союза Свободных потребителей Э. Гусейнову, который рассказал о реальном положении дел, а, точнее, о беспределе, происходящем сегодня в торговых объектах.

Комитет по антимонопольной политике должен подать в отставку!

— Не случайно господин Президент несколько дней назад подписал Указ о создании Агентства по безопасности питания. И я сегодня пишу вот уже которое письмо — на имя заместителя премьер-министра Али Ахмедова с советами по работе этого Агентства, рассказываю, что именно можно сделать, руководствуясь данным Указом. В далеком будущем, конечно же. А положение дел на сегодня вот какое: два дня на моем столе лежит товар торговой марки «Киндер Джой» (для детей). Человек, который приобрел этот товар, написал заявление в Союз Свободных потребителей, в котором указал адрес маркета, где была приобретена данная покупка. Его ребенок отравился. При детальном рассмотрении упаковки он заметил, что реальная дата выпуска была заклеена красным скотчем. Когда ко мне поступила эта жалоба, я обзвонил все государственные структуры: Минздрав, Минэкономики, обращался в полицию – никто из них не взялся расследовать это дело, никто не заинтересовался данной проблемой. И таких случаев много, я привел для вас лишь один пример. В данной ситуации, когда госорганы не имеют права вмешиваться в работу бизнес-структур, бизнесмены злоупотребляют данной ситуацией и полки магазинов наводняются опасными продуктами питания. На рынке сбыта ситуация весьма плачевная, и никто не имеет права вмешиваться. А точнее, никто не желает вмешиваться.

— Вы можете назвать маркеты, на которые бывают жалобы? Чтобы наши читатели были начеку?

— Просроченный товар, о котором речь шла выше, был приобретен в Метро-маркете. Еще раз отмечу, что никто не занимается проверкой товара, поставляемого на прилавки – не смотря на то, что существуют международные нормы, кодексы, правила. В данный момент у нас на руках список товаров и услуг, которые реализуются в стране вообще безо всяких сертификатов. Производитель сертификатов нагло не признает. А службы Госстандарта молчат и предпочитают ни во что не вмешиваться.

— Разве распоряжение Президента не трогать в течении 2-х лет бизнесменов, распространяется на проверку качества товара? Скорее всего, это касалось вопроса выплаты налогов и так далее. Согласитесь, что ситуация патовая. Люди травятся просроченными опасными товарами, и никуда не могут пожаловаться на беспредел?

— Получается, что так и выходит. Обратите внимание: просроченный товар, приобретенный жалобщиком в Метро-маркете – детское питание. Но даже вопросами защиты детского здоровья ни одна госструктура, куда я обращался, заниматься не собирается. А еще в стране актуален лозунг ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ. О каком будущем может идти речь, если ребенок отравился некачественным товаром, и ни один госчиновник, ни одна госструктура не собираются расследовать причины этого отравления? Да, мы все рады тому, что распоряжение Президента направлено на улучшение качества пищевых продуктов. Но вступит оно в силу только с февраля 2018 года. И если вышеупомянутое Агентство будет эффективно работать, то в ближайшие 10 лет можно ожидать повышение планки продолжительности жизни, сокращение употребления лекарственных препаратов, будет создана атмосфера здоровой конкуренции между производителями пищевой продукции.

— Но все это будет только через год. А за это время сколько еще народу пострадает от некачественных, просроченных контрафактов? И что теперь делать нам, простым среднестатистическим потребителям?

— Да, народ травится, но все наши письменные обращения не имели никакого смысла. В том, числе наши обращения в Министерство Экономики. Ответ один: обращайтесь в суд.

— Но если обратиться в судебные инстанции, то обязательно — в качестве весомого и неоспоримого аргумента, — всплывет распоряжение Президента не трогать бизнесменов. Так?

— Ну да. Если за защитой прав потребителя не стоит правительство, то что могут сделать общественные организации? Что могут сделать СМИ? Я обращался даже к дистрибьюторам, которые привозят товар в Азербайджан, но и они советуют обращаться в суд.

Причина происходящего беспредела в супермаркетах – ошибочная политика азербайджанского правительства

— Насколько вам известно, не так давно в социальных сетях был опубликован видеоролик жительницы Баку Эсмиральды Шихамировой, которая приобрела протухшую рыбу в Базарторе. В ролике женщина не советовала гражданам не покупать рыбу в этом маркете. Но магазин подал на нее в суд и потребовал у нее 100 000 манатов – в качестве возмещения «ущерба», который она нанесла своей публикацией. Но ведь Э. Шихамирова была права: она представила сотрудникам магазина просроченный товар и высказала свои претензии. Так за что же встречный иск, да еще и на такую гигантскую сумму? Только за то, что она предупредила в социальных сетях граждан о просроченном товаре?

— Тут вопрос двоякий: с точки зрения закона, с одной стороны, потребитель прав, и женщина имела право получать информацию и распространять ее, с другой стороны, супермаркет тоже прав. Но истина бывает только одна. Происходящее говорит о том, что потребительская политика сегодня находится в плачевной состоянии. Если потребитель обратился бы с претензией и были бы приняты все необходимые меры, такого инцидента никогда бы не случилось. Односторонняя политика правительства всему виной. Никто не имеет право вмешиваться в работу бизнес-структур – вот вам и ответ! И таких случаев будет еще очень много, я в этом уверен.

— Не так давно я открыла тему на своей странице в социальной сети Фейсбук о супермаркетах. Люди прислали очень много писем с жалобами на крупные супермаркеты, в которых как правило, затаваривается огромное количество народу. Но дальше жалоб в социальных сетях предпринимать что-либо народ отказывается, я людей понять можно. Пессимистическое настроение: мы подадим в суд, и проиграем. Да еще и космический счет в результате влепят – за оскорбление чести и достоинства и за зловредные действия, причинившие вред репутации торгового заведения. А, тем не менее, распространяются и видеоролики конфет с червями, и хлеба с шурупами, и йогуртов с плесенью. И все это – на прилавках наших «крутых» супермаркетов.

— Как я уже говорил, это ошибочная политика нашего правительства. Причина только в этом.

— Людей так же интересует вопрос скачка цен на продукты питания в супермаркетах. С чем это связано? Ведь курс доллара постепенно падает.

— Опять и снова вопрос упирается в неэффективность потребительской политики в стране. За все ошибки правительства платит потребитель: и за просроченные товары, и за повышение цен. Хорошо работает только та структура, которая выжимает из потребителя деньги. Любым способом. Для выжимания денег из потребителя создаются все условия. А, тем не менее, на первом месте должна быть именно защита прав потребителя. Не случайно 15 марта 1962 года, открывая Конгресс, Дж. Кеннеди сказал золотые слова: «Мы все – потребители. И голос наш обязательно должен быть услышан в самых высших эшелонах власти». У государств, поставивших на первое место потребительскую политику, самый высокоразвитый рынок. Потому что за счет потребителя держится весь госстрой.

— Но ведь в Азербайджане – помимо вашего Союза Свободных Потребителей – еще кто-то занимается вопросами качества товаров?

— Конечно. В первую очередь, это Министерство экономики. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к представителям этого министерства через ваш сайт: уходите в отпуск. В вашем министерстве существует антимонопольный комитет, который обязан защищать права потребителей. В штате этого комитета более 140 человек. Почему вы получаете лишние деньги от государства, за что вы получаете зарплату, если вы ничего не делаете? Если вы не занимаетесь своими прямыми обязанностями? Вы должны не просто уйти в отпуск, а подать в отставку!

Я не припомню случая, чтобы потребитель смог отсудить у магазина компенсацию за утраченное здоровье

— Из всего, сказанного вами, я могу сделать лишь один печальный вывод: нам, среднестатистическим потребителям, следует научиться выживать. А именно: быть бдительными, внимательными, проверять каждую свою покупку, заставлять продавцов перевешивать товар (чтобы не обвесили), проверять чек около кассы (чтобы не обсчитали), проверять сроки годности товара, чтобы остаться в живых. Потому что никакие законы не работают. Госструктуры не реагируют на наши жалобы. А подавать в суд – так не известно, чем закончится судебный процесс между простым потребителем и гигантским супермаркетом. Были ли когда-нибудь в нашей с вами современной истории прецеденты, когда покупатель мог отсудить у руководства общепита или магазина компенсацию – как за материальный, так и за моральный и физический ущерб?

— Единственное, чего Союз свободных потребителей смог добиться – это в некоторых случаях уничтожения контрафактного товара. Но ни разу не было того, чтобы человек мог получить компенсацию за ущерб, причиненный здоровью по вине производителя или бизнесмена, сбывавшего просроченный товар.

P.S: Пожалуй, самым лучшим завершением данной заметки обязательно должны стать тезисы заместителя премьер-министра Али Ахмедова от 14 февраля 2017 г.:

В основе социальной политики, проводимой Президентом Азербайджана, лежит именно человеческий фактор. Эффективная деятельность механизма по пищевой безопасности, приведение норм и нормативов в соответствие с международными стандартами позитивно влияет на усиление и повышение экспортного потенциала сельского хозяйства, стремительно развивающегося под руководством главы государства. Указ главы государства ставит перед нами очень важные задачи с точки зрения данных аспектов, и уверен, что на базе сделанного до сих пор будет проведена серьезная работа по выполнению этих задач.

Яна Мадатова