Зарплата депутатов Мосгордумы, которые работают в парламенте на постоянной основе, сократится в 2017 году на 10%.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в ходе заседания в среду председатель МГД Алексей Шапошников.

«Принимается решение об уменьшении денежного вознаграждения депутатов Мосгордумы, работающих на постоянной основе, на 10% в качестве антикризисной меры, как и в прошлом году», — сказал он.

Всего в парламенте работают 45 депутатов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписан указ о том, что денежное вознаграждение мэру Москвы и членам столичного правительства еще в течение одного года будет пониженным на 10%. Согласно постановлению, мэром также было рекомендовано Московской городской думе, Контрольно-счетной палате Москвы, Московской городской избирательной комиссии, уполномоченному по правам человека в Москве, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве уменьшить денежное вознаграждение в отношении соответствующих должностных лиц.

Прежнее решение выплачивать денежное вознаграждение мэру Москвы и членам правительства Москвы с уменьшением на 10% действовало до 31 декабря 2016 года.